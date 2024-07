Mai lõpus selgus, et Eesti üks esipaare Tanel ja Lauren Padar on lahku läinud. Idüllilisena tundunud abielu, mis sõlmiti eelmisel suvel, ei jõudnud isegi esimese aastapäevani, sest juba aasta alguses kolisid Padarid eraldi elama. Kuigi nad on pikalt lahus olnud, kandsid mõlemad abielusõrmust siiski kuni viimase ajani, lahkumineku-uudise ilmumiseni.