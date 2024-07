FOTO | „Keskkoolimuusikali“ täht Vanessa Hudgens sai emaks

Vanessa avaldas märtsis Oscarite galal, et tema ja ta abikaasa Cole ootavad esimest last. Paar avalikustas oma suhte 2020. aastal ning abiellusid 2023. aasta lõpus Mehhikos.

Abielul on Vanessa ja Cole’i elus suur ja tähtis roll. „Oma tõotuste kirjutamine oli minu jaoks oluline,“ on Hudgens Vogue’ile öelnud. „Ütleksin ka kõigile: kirjutage oma tõotused ja lugege need läbi. Suhtes on kõige ilusam olla avatud, haavatav ja toores ning seda kõigi armastatud pulmakülaliste ees. See on lihtsalt ilus.“