Saskia jagab Instagrami vahendusel, et sooviks küll kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalid toidust kätte saada, kuid paraku on see üha keerulisem.

Samal teemal andis naine intervjuu portaalile Tervis Pluss. „Täna on minu suur soov saada ja hoida end rohkem tasakaalus. Mind huvitab väga, kuidas tunda ennast võimalikult hästi. Tervis ei ole lihtsalt haiguse puudumine, vaid see, et tunned ennast oma kehas hästi, sul on elujõudu ja õiged mõtted peas,“ selgitas Saskia.