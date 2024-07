Kristen Michal üritab peaministriks saades oma perele aega leida: noorem on rahul, et mind YouTube’ist näeb

Kristen Michali ja tema abikaasa Evelin Orase peres kasvab kolm last. Saatejuht Herman Kelomehe küsimusele, kas Michal on valmis selleks, et peab tulevase peaministrina oma lapsi vähem nägema ja suurem osa pereasju jääb abikaasa kanda, vastas Michal ausalt, et ei ole sellega rahul. „Elu on, nagu elu on, ja teen kindlasti oma parima, et koduste jaoks aga leida. Selles pole mingit kahtlust. Vanemad lapsed ehk on veidi harjunud sellega, et nad näevad minu pilti uudistes,“ lausus Michal ja märkis, et loodetavasti ta lapsed kommentaare ei loe.