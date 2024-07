VIDEO | Marjen Võsujalg Õllesummeri varastatud käepaeltest: nende ümbertegemine on kergem kui 20 aastat kogutud vara

Õllesummeri tiimiliige Marjen Võsujalg rääkis Kroonikale antud intervjuus, et tal on nii kiire, et kahjuks teda esireas arvatavasti ei näe. Samuti rääkis Marjen, et isegi kui teda paeluvad välismaised muusikud, siis südamelähedasemad on ikka Eesti artistid. Võsujalg avaldas, et tema lemmikartistiks on Curly strings. „Ma ei tea kui populaarne see on, aga ma olen äielik fänn.“