ARMAS KLÕPS | Eurolaulik Victor Crone poeg sai ühekuuseks

Instagrami postituse viiel pildil seitsmest on näha, kuidas väikene Wilgot erinevates hällides ja asendites tukastab. Teisel pildil on näha, kuidas poeg oma isale otsa vaatab. Kolmandal pildil jääb mõistatuseks, kas väike Wilgot on ärkvel või magab, sest vanker peidab poisi täiesti ära. Postituse alla kirjutas Amanda: „Wilgot on ühe kuu vanune“ (Wilgot en månad").

Crone rääkis veebruarikuus Kroonikale antud intervjuus, et nad plaanisid Amandaga lapse saamist, ent ei uskunud, et see juhtub nii kiiresti. „Amanda lõpetas hiljuti beebipillide võtmise ning me arvasime, et keha vajab muutusteks aega, kuid kõik juhtus uskumatult kiiresti,“ rõõmustas Victor ja meenutas toona hetke, kui sai elukaaslase lapseootusest teda. „Läksin sel õhtul kolleegide ja sõpradega välja ja Amanda oli ka minuga kaasas. Ühel hetkel ta ütles, et läheb koju ja kutsus mind kaasa, kuid ma ei olnud piisavalt tähelepanelik, et välja lugeda tema pilgust, et lähme koos,“ rääkis laulja.

„Jõudsin koju paari tunni pärast napsusena. Läksin vannituppa hambaid pesema ja Amanda näitas mulle rasedustesti. Mul läks paar sekundit, et aru saada, milles asi… Need olid ikka sellised tunded! Läksin magamistuppa, kallistasin Amandat, me nutsime rõõmust ja naersime. See oli hullumeelselt õnnelik hetk!“

Victori sõnul on Rootsis tulevastele vanematele mõeldud erinevad kursused, kuidas käituda sünnituse ajal ja kuidas beebi eest hoolitseda, kuhu nad kindlasti plaanivad koos minna. „Lapse sünd keerab kindlasti meie elu pea peale, kuid toob ka palju rõõmu!“ ütles laulja veel.

„Me teame teineteist juba pikemat aega. Enne seda, kui ma laulmisega tõsisemalt tegelema hakkasin, töötasin ma kaubanduskeskuses asunud riidepoes. Minu praegune pruut töötas kohe kõrval asunud poes. Ta jäi juba toona mulle silma,“ meenutas Victor 2022. aastal Kroonikale, kuidas ta oma tüdruksõbra Amandaga kohtus.

Kuid armuleeki noorte vahel ei tärganud. Mõned aastad tagasi ristusid taaskord nende teed ning nad hakkasid Instagramis sõnumeid vahetama. „Meie esimene kohting leidis aset ühes veinibaaris. Ma toona ei tohtinud alkoholi juua, tellisin endale hoopis Coca-Colat. Ma arvatavasti nägin väga ennasttäis välja,“ meenutas Victor.