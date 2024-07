Tuntud lauljanna teenib OnlyFansis lisaraha jalapiltidega

Täiskasvanutele mõeldud veebiportaal OnlyFans on täis erootilist sisu. Paljudele postitajatele tagab see kenakese sissetuleku.

Edukas lauljanna Allen muidugi lisaraha otseselt ei vaja, aga ta on varemgi rääkinud, et tahab murda stampe. St tegeleda tegevustega, mida stereotüüpselt kohatuks peetakse.

Entertainment Weekly kajastab, et Allenil on nüüd oma konto. Ta puhkas koos abikaasa David Harbouriga Itaalias ja teatas Instagrami loos, et tema postitab OnlyFansi pilte oma jalgadest.

Ta lõõpis ka, et kastab oma varbad platvormi sisse. Et teda jälgida, peab maksma 10 dollarit kuus.

Alleni puhul pole säärane käik üllatav. Näiteks on ta seotud ka ühe seksmänguasjade brändiga. Ta on varasemalt meedias tunnistanud, et nooremana ei pakkunud seks talle erilist naudingut. „Paraku on seksmänguasjad siiani tabu ja naiste naudingud ka üleüldiselt. Ainus võimalus seda muuta, on sellest avalikult ilma süü- ja häbitundeta rääkida.“