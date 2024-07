KLÕPSUD | Beebilõusta endine kihlatu Ingrid Mänd näitab esmakordselt uut kallimat: kaks aastat elu parimat suhet

Kui Mänd on siiani põgusalt rääkinud oma uuest armastusest mõnes video-podcast’is, siis pilti kallimast pole ta sotsiaalmeedias veel näidanud. Seda kuni tänaseni, mil ta esimesi ühiseid pilte Instagrami postitas. „Kaks aastat elu parimat suhet ja selle auks lubage ma tutvustan teile- see on Tema,“ kirjutas Mänd Instagrami postitatud fotode juurde. Oma uue mehe nime ei ole Mänd veel avaldanud.

Mänd rääkis tänavu jaanuaris Kroonikale, et ta kõrval on kaaslane, kes on kõige hoidvam ja toetavam. „Kui sinu arust on kaaslane kõige ägedam ja ilusam, siis sa tahad olla ise ka selline, et kaaslane oleks sinu üle uhke. Sedasi austad iseennast ja oma kaaslast.“