Uus amet? Meghan Markle tuleb välja oma kokandussaatega

Üks allikas rääkis väljaandele Daily Beast et projekti tegemine on kulgenud hästi. Markle`i pressiesindaja Mark Borkowski rääkis, kuidas sari võib ta kliendi jaoks olla märgiline nn taaskäivitus. St tuua ta taas pildile.

Markle ja tema abikaasa prints Harry , sõlmisid 2020. aastal Netflixiga lepingu, mis kestab kuni 2025. aasta lõpuni. Varasemad teated väljaandelt Page Six viitasid sellele, et Meghan püüab end kehtestada elustiili guruna, sarnaselt nagu Martha Stewart ja Gwyneth Paltrow. Tema uus saade, mille filmimine algas märtsis, keskendub kodule, aiale ja toidule, kajastades teemasid, mis olid olulised ka tema endises blogis „The Tig“.

Sussexi herstogi ja hertsoginna esimeseks Netflixi projektiks oli dokumentaalfilm „Harry & Meghan“, mis ilmus 2022. aastal ja käsitles nende armastuslugu ning põhjuseid, miks nad otsustasid kuninglikest kohustustest loobuda. See sai üheks Netflixi enim vaadatud dokumentaalsarjaks. Prints Harry käivitas ka „Heart of Invictus“ sarja, mis jälgib võistlejaid, kes valmistuvad Invictus Gamesi jaoks. See on spordiüritus, mille prints lõi vigastatud sõduritele.