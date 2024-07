Kuninglik ekspert: prints Harry haub plaani, et isa surma järel uute paljastustega välja tulla

Kuninglik ekspert Kinsey Schofield arvab, et Harry võib välja anda veel ühe raamatu, vahendab väljaanne Daily Record. „Ma arvan, et Harry kirjutab veel oma perekonnast,“ märkis ta ja selgitas, et tõenäoliselt ilmub raamat pärast seda, kui ta isa on surnud. Schofield meenutas, et tuli ju „Spare“ välja peale kuninganna lahkumist. Ilmselgelt ei soovinud prints oma vanaemale tolle eluajal haiget teha. Antud olukorras võib olla samamoodi isaga. Kuningas Charlesi puhul on olukord keerukas ka tema hapra tervise tõttu, tal diagnoositi vähk.