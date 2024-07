Toomas ja Inga Lunge: kirikus on jumal kogu aeg sama koha peal ja andestab, aga abikaasaga nii ei ole

„Inga on olemuselt selline leiutaja. Ta mõtleb vastavalt olukorrale asju välja. See võib olla mõni vidin, mida lapsel on koolitöös vaja ja tal tulevad head ideed, et mida võiks veel teha. Temal sünnivad need äkki ja näeb probleemide asemel lahendusi. Ta hakkab kirja panema ja viib asju süsteemselt läbi, mina jällegi enne ei käivitu, kui tuleb reaalselt nii-öelda jalaga tagumikku lüüa,“ arutleb Toomas Lunge taskuhäälingus.

Paar on ühist eluteed koos käinud juba 15 aastat. Mõlemad tõdevad, et nende suhtes on olnud erinevaid hetki. „Tegelikult on ette tulnud väga keerulisi ja raskeid momente. See ei ole ka hea, et me jätame ainult sellise hea illusiooni mulje. Ma olen viimasel ajal märganud noorte puhul, et kui suhtes ei ole seda sädelust, siis tundub, et nüüd on kõik ja peabki lahku minema. Sa õpid enda kohta rohkem, kui sa lähed ka rasketest punktidest läbi ja vaatad, mis siis saab,“ räägib Inga.