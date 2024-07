FOTOD | Telliskivis avatakse tänavakunsti superstaari Banksy näitus

Alates näituse esmaesitlusest Münchenis 2021. aasta märtsis on Banksy erakordset loomingut esitlevat väljapanekut Euroopa suurlinnade näitustesaalides külastanud rohkem kui 2,2 miljonit inimest üle maailma.

Näitus on olnud külastajatele avatud Berliinis, Viinis ja paljudes teistes linnades ning see on salapärase tänavakunstniku senise karjääri populaarseim ja edukaim sõu. Nüüd jõudis hittnäitus esmakordselt Eestisse.