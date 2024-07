Tõnis Niinemets: minu vaimne ja füüsiline heaolu maksab ligi neliteist eurot

Menu kirjutab , et Niinemetsal on linnas elades suur hoov ja keegi peale tema nii suur riisumishuviline pole. „Mulle meeldib olla väljas värske õhu käes ja midagi reaalselt ära teha, et tulemus oleks kohe näha.“

Niinemets ütleb, et magab vähe, sest maailmas toimub nii palju huvitavat. Hommikuti saadab ta lapsed kooli ning läheb siis koeraga jalutama. „Siis vaatan, et abikaasa saaks kodunt välja,“ muheleb Niinemets.

Muidugi on ka tal hetki, kui sütik läheb lühikeseks ja ta on kodus kõva häält teinud.

„Mu pere teine pool on pigem muretsev inimene, tal on kohe selline geneetika, mis tuleb suguvõsast kaasa. Ma siis ei tegele nende muredega. Ma proovin jälgida, et kui tema pokaal on täis, siis ma võin enda oma tilgatumaks juua,“ ütles Niinemets.