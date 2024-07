VIDEO | Marimell vihkajatele: nüüd me teeme päris tööd

Meelis ütles, et on märganud, et inimesed tulevad ja katsuvad materjali. Teda paneb see imestama, kuna hiljem käid ju selle peal vaid jalanõudega.

Meelis tõi ka välja, et aastaid on neile ette heidetud, et nad on influencer`id ja blogijad, et mingu ikka päris tööle. Duo kinnitas, et see ongi nüüd neil päris töö.