Tõesti. Kuigi vahepeal on Eestis palju muutunud, siis Õllesummer on naasnud vanas kuues. Püsti on ohtralt lavasid, kus astuvad üles tuntud turistid. Lisaks muidugi palju müügipunkte, esifookuses õlu. Pikad sabad aga on taas tualettide juures.