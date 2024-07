Kas päike lõi pähe? Legendaarne näitleja sattus iseseisvuspäeval kaklusesse

Nimelt läks Danny Trejo kohalikega tülli pärast seda, kui tema antiikautot tabas juhuslik veepomm. Anonüümsed allikad väitsid väljaandele TMZ, et Danny ja tema kaaslased läksid veepommist raevu ja tulid autost välja, kuid sattusid valede inimestega vastamisi. Seejärel puhkes kaklus, kuid videost on näha, kuidas mitu meest hoidis tuntud näitlejat tagasi.

Kähmlus ei kestnud kaua, sest mitu pealtvaatajat hüüdsid, et läheduses on lapsed, kuigi see ei takistanud Dannyt süüdlaste peale karjumast. Politsei teatas väljaandele TMZ, et nendeni jõudis teade suurest kaklusest, kuid rahvahulk oli selleks ajaks juba laiali läinud, seega vahistamisi ei toimunud.