Uued asjaolud on selgunud! Juba teine kuulsus on seotud Matthew Perry surmaga

Matthew Perry surma uurimiseks algatati kriminaaluurimine, milles on tulnud esile šokeerivaid asjaolusid. Juunis teatas väljaanne In Touch, et ilmnenud on uus šokeeriv juhtlõng: „Politsei konfiskeeris ühe kuulsa naissoost isiku iPhone’i ja sülearvuti sõltuvushäirete keskuses asuvast toast ning viis ta ülekuulamisele,“ avaldas anonüümne allikas. Allikas täpsustas, et „Sõprade“ näitleja, kes suri oma mullivannis 54-aastaselt, oli pärast ühte oma 15 rehabilitatsioonikuurist ootamatult sõbrunenud tuntud naisega. 25. juunil tuvastas väljaanne In Touch selle kuulsuse, kes oli uurijatega koostööaldis. Anonüümne siseringi allikas väitis, et see kuulsus on näitleja Brooke Mueller.