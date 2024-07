Ukraina lauljanna Svetlana Loboda: olen kogu oma elu saanud viha tunda ega pane seda kõike juba ammu tähele

Loboda saabus Tallinna kolmapäeva õhtul enne oma neljapäevast esinemist ja rääkis RusDelfile antud videointervjuus, et ta on mitu korda Tallinnas käinud ning peab seda väga ilusaks ja meeldiva atmosfääriga linnaks. „Eile saime natuke jalutada, jõime teed ühes väikeses restoranis, sõime ülimaitsvat borši – kust me selle leidsime, see on siiani arusaamatu. Aga kuidagi meil vedas!“ jagas Loboda muljeid kolmapäevase jalutuskäigu kohta. „Peatusime vanalinnas, mulle seal väga meeldib!“