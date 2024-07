KUULA | Mõnus suvine kuulamine! Staarisaate kasvandik Ingmar Erik Kiviloo avaldas uue videosingli

„Saabusin tagasi Eestisse mai keskpaigas ja mul tekkis mõte kirjutada uus eestikeelne lugu, kuna Ameerikas olles kirjutan ma peamiselt inglise keeles. Tegin endale väljakutse, et pean kirjutama selle loo ühe päeva jooksul seega haarasin oma valge akustilise kitarri ja läksin Pirita jõe äärde,“ räägib Ingmar.

„Idee millest kirjutada oli mul juba olemas, kuna sama päeva hommikul sõites bussiga number 5 tuli mulle pähe selle loo põhifraas „See on meie Eesti suvi“, puudusid vaid sõnad, meloodia ja akordid. Endalegi ootamatult võttis see lugu juba algusest peale üsna folgise kõla. Selle loo võlu peitub lihtsuses, kuigi instrumentatsioon on üpriski tihe,“ sõnab muusik.