FOTOD | Viimased ettevalmistused enne avamist: autovabaduse puiestee valmib vihmase ilma kiuste

Projektijuhi Ave Kongo sõnul teeb praegu meeskond veel vihmase ilmaga viimaseid ettevalmistusi. „Suvisel ajal on Tartu linna ürituste graafik väga tihe ning Autovabaduse puiestee korraldajatel on olnud viimased nädalad väga töised. Kõik annavad endast parima, et ala oleks laupäevaks valmis,“ sõnas Kongo.