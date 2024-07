OTSEFOTOD | Lõppematu ovatsioon: Tartu Laululava on Genialistide fänne pilgeni täis

1990ndatel tegutsemist alustanud legendaarne bänd Genialistid teatas aastal 2007, et läheb teadmata ajaks pausile. „Millega see kõik lõpeb, ei ole teada,“ seisis kunagise Eesti Päevalehe artikli andmetel Genialistide kodulehel veel. Nüüd, mullu oktoobris tuli kunagine menubänd lagedale pommuudisega, öeldes, et nad kavatsed anda viimase kontserdi ja lähevad lõplikult laiali.