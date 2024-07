OTSEFOTOD | Laulukaare alune täitus tuhandete fännidega: lätlaste kultusbänd Brainstorm astus Õllesummeri pealavale

Sarnaselt eelmistele päevadele on ka täna platsil rahvast korralikult. Mõni julgem on spaamõnusid nautima läinud tünnisauna või visanud lihtsalt särgi seljast. Esimesed bändid on juba ka laval ja näha on, et inimesed naudivad ning on heas tujus. Õllesummeri kolmanda päeva üks peaesinejatest Brainstorm tõi pealava ette tuhanded fännid ja kuulajad.