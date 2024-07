USA näitleja suri ootamatult kõigest 30aastaselt

Juhtunust teavitas avalikkust eile Heslini abikaasa Scotty Dynamo. Ta märkis, et Heslin suri 2. juulil pärast ootamatut haigust. Ta oli enne seda olnud nädal aega haiglas. Arstid on öelnud, et terviserike oli seotud südamega.

Heslin oli külalisosatäitja mitmetes sarjades. Lisaks „Lioness`ile“ näiteks „In Their Shoes: A Journey to Homelessness“, „The Influencers“, „House Sitting“, „I Love You... But I Lied“, „Younger“ ja „7 Deadly Sins“.