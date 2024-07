Reimo Sagor avaldab, miks pole pealinna elama kibelenud

„Kui aga Tartusse kolisin, mõistsin, et see linn sobib mulle, linna võnked ja vaimsus. Selle poolest eelistan Tartut Tallinnale iga kell,“ märkis ta.

LP on varem kajastanud, et Paliverest pärit Sagor eelistab trupis töötada. „Ma pole vabakutselise elu küll proovinud, aga praegu ma pole selleks ka valmis. Tean oma kolleege, kuidas me omavahel klapime, suhestume. Mulle väga meeldib Tartu elukohana. Lihtsalt aeg-ajalt on hea käia Tallinnas või kusagil mujal,“ märkis ta.