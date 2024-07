Ta peab silmas, et temalt eemaldati pimesool enne seda, kui see oleks lõhkenud. Ta tõi ka välja, et pimesool asub parema puusakondi kohal. „Ja kui sa teatud söögikordade järel täheldad ebamugavustunnet ja katsudes on pisut valus, siis ta suure tõenäosusega on põletikuline,“ lausus ta.



Orgu meenutas, et probleeme oli tal juba lapsepõlves. Näiteks ühtede jõulupühade aegu pere tähistas, aga tema oli kõrvaltoas voodis, kuna kõhuvalu kimbutas. „Jumal tänatud, et siis ei lõhkenud,“ nentis ta nüüd tagantjärele.