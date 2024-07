„Tagasi kodumaal on alati hea olla,“ märgib Jüri. „Väga tore, et Delfi Rally Estonia toimub ja nagu näha, siis Eesti inimestele läheb see väga korda.“

Uurides, kellele Jüri pöialt hoiab, ütleb mees nii: „Hoian pöialt sellele, et selline üritus toimuks edasi, see on meeletult oluline spordivõistlus ja majandussuund Kagu-Eestile.“ Küll aga lisab Ratas, et tal oleks siiski hea meel, kui eestlane võidaks.