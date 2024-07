FOTO | Pikk paus on läbi! Vanilla Ninja on üle tüki aja uue muusikaga tagasi

Kuigi legendaarne bänd on ajaloo jooksul korduvalt lagunenud, on nad taas tagasi uue muusikaga. „Kes on valmis uueks muusikaks? Pärast pikka vaikust oleme me taas valmis rokkima,“ kirjutab bänd sotsiaalmeedia vahendusel, kuulutades välja uue laulu ilmumiskuupäeva, milleks on 19.juuli.