OTSEFOTOD | Tartu lauluväljak valmistub Bryan Adamsiks: soojendusartistina astub üles Ziggy Wild

Bryan Adams sündis 5. novembril 1959 Kanadas. Ta on jätnud muusikaajalukku sügava jälje selliste hittidega nagu „Please Forgive Me“ (1993) ja „Everything I Do (I Do It For You)“ (1991). Muusik on võitnud mitmeid Grammysid ning tema märkimisväärne karjäär on kestnud üle nelja aastakümne, mis vaid tõestab, kui erakordne on tema muusikaline anne.

Muusikataevasse tõusis ta kiirelt 1980ndatel ning temast sai ajastu üks populaarsemaid artiste. 15-aastaselt sai temast Nick Gilderi asendaja bändis Sweeney Todd. 20-aastaseks saades aga avaldas ta omanimelise debüütalbumi, mis on tema globaalse staaristaatuse tõeliseks alguspunktiks. Aastal 1983 välja antud album „Cuts Like a Knife“, millelt pärit hittsingel „Straight From the Heart“ tõi talle kuulsuse kogu Põhja-Ameerikas.

Seejärel välja tulnud album „Reckless“ jõudis edetabelite esikohale nii Kanadas kui USAs ja sellest sai esimene kanadalase album, mis tõusis Kanadas plaatinastaatusesse. Adams jätkas edetabelite valitsemist ka „Everything I Do (I Do It For You)“ välja andmisega aastal 1991 – sellest sai tõeline ülemaailmne hitt, mis jõudis suisa 19 riigis kõrgetele kohtadele.

Adams on tuntud suurepärase laulukirjutajana ning tema sulest on pärit ka sellised ballaadid nagu „Please Forgive Me“ (1993), „All for Love“ (1993) ja „Have You Ever Really Loved a Woman“ (1995).

Bryan Adamsi kontsert kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi ning üritus tõotab tulla tõeliselt meeldejääv elamus kõikidele muusikaarmastajatele.