FOTOD | Küte! 5Miinuse ja Puuluubi ühine kontsert Elva keskväljakul pakkus rahvale võimsa elamuse

Meelelahutus on alati olnud selle sündmuse keskmes väga olulisel kohal – läbi aastate on Rally Estonia avasõu ja erinevate kontsertide raames käinud esinemas nii kohalikke kui ka välismaiseid suurartiste ning korraldajatel oli väga selge eesmärk korraldada mitte pelgalt autospordisündmust vaid koguperefestivali.

’’On suur hea meel peale nelja-aastast pausi olla kiiruskatsega tagasi Elva kesklinnas. Linnakeskkonnas sõidetav kiiruskatse loob hoopis teistmoodi väärtust ning pakub elevust ja pinget igat tüüpi rallifännidele ning kindlasti loob atraktiivsust tervele Elva kogukonnale. Tänavune ERC Delfi Rally Estonia toob rajale tippsõitjad Eestis, Euroopast ja üle maailma ning meil on suur au, et lisaks parimatele sõitjatele on kohal ka hetkel kõige kuumemad artistid Eesti muusikamaailmas. Viimane Elva linnakatse toimus aastal 2019, kus Elva linnas oli rallit jälgimas rohkem kui 10 000 inimest ning usume ja loodame, et suudame samaväärse melu Elvasse tagasi tuua,’’ sõnas kommertsralli direktor Tarmo Hõbe.