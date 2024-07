Palju õnne! Näitlejanna Margot Robbie ootab last

Mitmed allikad kinnitasid väljaandele People , et 34-aastane Margot Robbie ja tema abikaasa Tom Ackerley ootavad oma esimest last.

Koolis läks Margot varakult näiteringi ja peale kooli lõppu põrutas otsejoones Melbourne’i, et alustada näitlejakarjääri. Neid õnnelikke, kes sünnivad juba hõbelusikas suus, on vähe, aga Robbiel läks väga hõlpsasti. Seitsmeteistkümnesena kohtus ta juhuslikult kohaliku produtsendiga ning juba kutsuti ta proovivõtetele. Tüdruk pääses 2008. aastal Austraalia sarja „Naabrid“, mille vaatajad mitmel pool maailmas, ka Euroopas, peaksid hästi mäletama Margoti kehastatud tegelast nimega Donna Freedman.

Mainitud seebiseriaal oli Austraalias pikalt hea hüppelaud noortele näitlejatele ja lauljatele. Just selles sarjas said esmast kuulsust nautida hilisemad poptähed Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Holly Valance ja Jason Donovan. Minogue’i ja Donovani tegelaskujud abiellusid 1987. aastal sarja ühes osas. Sellest sündinud legendaarset pilti on internetis lihtne leida.