Inga ja Toomas Lunge hästi toimiva suhte retseptist: see tundub meile võõras, sest oleme harjunud esikohale asetama lapsi ja teisi

Muusik Toomas Lunge ja tema abikaasa, näitleja Inga Lunge õhutavad vähem muretsema. See on neil endal aastate jooksul selgeks õpitud ja seega lähevad nad igale päevale vastu hea tundega – Lungedel on hästi toimiv paarisuhe ja kärgpere, põnevad töised ettevõtmised ja pidev eneseareng.