Hollywoodi edukaima näitlejanna Meryl Streepi lapsed püüavad karjääri teha varjunime all. Kuidas on see neil õnnestunud?

Meryl Streep (75) on olnud viimase poolsajandi Hollywoodi kõige edukam näitlejanna. Loomulikult pole filmikunstis võimalik tulemusi mõõta nii nagu näiteks 100 meetri jooksus, kuid Streep on saanud oma filmirollide eest 21 Oscari nominatsiooni ning võitnud ka kolm korda kuldmehikese. Kõikvõimalikke muid esitlusi ja võite ei jõua üles lugedagi. Vähesed suudavad filmimaailmas nii vägeva saavutusega võistelda. Erakordne näitlejanna nii filmilinal kui ka eraelus on ta olnud igal juhul.

Eelmisel aastal avastas meedia, et 1978. aastal abiellunud ja oma skulptorist mehega neli last saanud Meryl on juba mitu aastat elanud temast lahus. Ta on olnud nii tubli ja positiivne, et ka kõige innukam kõmuajakirjanik ei viitsi enam jälgida, mida teeb Meryl vabal ajal. Kujutate ette – ta on olnud palju aastakümneid üks Hollywoodi säravamaid staare ja mitte keegi ei tunne tema eraelu vastu huvi. Uskumatu, kuid niisugune lugu juhtus.