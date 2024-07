„Ise nimetas oma sõbrannat paksuks n***riks ja mind lühikeseks ja vaeseks.“ Zevakin kommenteerib BSH-ga tekkinud tüli

Brigitte nentis pärast reaktsioonivideo nägemist, et ta ei ole tuntud juutuubereid Zevakinit ja Valtingut ammu torkinud ja on ka mineviku eest juba vabandanud. „Ma ei ole nendega soovinud suhelda,“ märkis ta. Brigitte sõnul on kriitika teretulnud, ent Robin ja Andrei läksid liiga kaugele, kui nimetasid teda PVH-ks ehk p***evahehigiks.