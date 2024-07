Ingrid Mänd meenutas esmakohtumist oma uue kallimaga: sõbranna ütles, et käitun nagu 15-aastane

Mänd jagas, et kohtus oma uue partneriga Rummu karjääris 2022. aasta suvel. „Sõbranna ütles, et olen nagu puuga pähe saanud ja käitun nagu 15-aastane ning käskis mul talle oma telefoninumbri anda. Ma ei julgenud. Ma pole elu sees sellist asja teinud,“ meenutas ta.

Naise sõnul oli ta tol oli ajal äsja välja kolinud oma eelmisest kodust. „Mul oli mõttes see, et vähemalt aasta või kaks tegelen ainult iseenda ja lapsega,“ tunnistas ta, ent elu läks teisiti, vahendab Õhtuleht .

Mänd rääkis tänavu jaanuaris Kroonikale, et ta kõrval on kaaslane, kes on kõige hoidvam ja toetavam. „Kui sinu arust on kaaslane kõige ägedam ja ilusam, siis sa tahad olla ise ka selline, et kaaslane oleks sinu üle uhke. Sedasi austad iseennast ja oma kaaslast.“