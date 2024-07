Seebiooperi uus vaatus! Valting tõmbas enda ja BSH tülisse ka Katrin Lusti. Lust Valtingule: terve generatsioon noori õpib teie järgi käituma

Brigitte Susanne Hunt on alates pühapäevast sotsiaalmeedias tülitsenud sisuloojate Andrei Zevakini ja Robin Valtinguga, kuna skandaalitarile ei meeldinud, kuidas noormehed teda oma viimatises YouTube’i videos kutsusid. Nüüd on sisuloojate tüli saanud uue vaatuse, millesse on tõmmatud saatejuht ja ajakirjanik Katrin Lust.