„Meil on suhtlusviis selline, mida osa inimesi peab tülitsemiseks.“ 5Miinuse Kohver ja Lancelot kergitasid bänditegemiselt saladuseloori

Retro FMi hommikuprogrammist tervitasid muusikuid saatejuhid Rauno Märks ja Maris Kõrvits. Saates olid neil külas 5Miinuse muusikud Kohver ja Lancelot. Eetris tuli juttu Venelasest ehk Gameboy Tetrisest, kes juba mõnda aega tagasi bändist lahkus. Saatejuht Kõrvits uuris, kui palju 5Miinust praegu end Venelase tegemistega kursis hoiab. „Meil on hästi kõik,“ kommenteeris Kohver nende praegust läbisaamist suhteliselt napisõnalisest. Kui Lancelot uuris, et Kohver ikka ju vaatab, kuidas Venelasel läheb, sõnas muusik, et sellise asjaga ta eriti ei tegele.