Riskib taas vaatajate pahameelega: Roald Johannson sõidab Pariisi olümpiale!

„Mu enda arust ei olnud kuidagi paeluv ega eetiline, et koeraliha süüakse, ja õnneks see peagi keelustatakse, kuid reportaaže tehes toidukultuurist mööda vaadata ei saa. Prantsusmaal süüakse näiteks tigusid ja konni ning tõenäoliselt ma oma nahal ka need ära proovin ja seda vaatajatele näitan, sest gastronoomilised elamused kuuluvad Prantsuse köögi ja kultuuri juurde,“ räägib Roald.