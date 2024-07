Bryan Adamsil olid kontserdifotodele omad nõudmised. Live Nation: välisartistidel ongi tihtipeale karmid reeglid

Live Nationi kontserdiesindaja Ott-Sander Palm kommenteerib Kroonikale, et ta ei leia, et need tingimused väga tavatud oleksid. „Varemgi on juhtunud, et pildistada lastakse vaid üks-kaks lugu. Ja soov pildid enne avaldamist üle vaadata on ka ette tulnud. Välisartistidel ongi tihtipeale karmid reeglid fotograafidele ja see omakorda nõuab fotograafide professionaalsust,“ selgitab Palm.