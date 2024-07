Bryan Adamsiga Tartus kohtunud Laura Prits: ta tuli ootamatult oma ruumist välja!

„Bryan tuli enne minu lavale minemist ootamatult oma ruumist välja ja soovis mulle head kontserti – ütles, et naudiksin laval rokkimist. See oli ideaalne julgustus ja enesekindluse süst, mida vajasin enne Ziggy Wildi suurimat šõud. Kogu kogemus oli nagu üks suur uni, millest ei tahakski ärgata,“ räägib Laura.

Pärast Bryan Adamsi esinemist õnnestus Ziggy Wildi liikmetel koos temaga pilti teha. Laura sõnul palus ta seda Bryanilt enne, kui ise lavale läks. „Uskumatu, et tal oli see meeles ja ta pidas sõna pärast oma kahetunnist etteastet,“ ütleb Laura, kes jäi Adamsi kontserdiga väga rahule. „Tema hääle vorm on muljet avaldav, lood kõlasid täpselt nii nagu salvestistel või isegi paremini.“