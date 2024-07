Zac Efron paljastab, miks esimene ekraanil suudlemise kogemus ta kogu eluks „armistas“

„Ma olin päris noor ja see oli minu esimene suudlusstseen,“ selgitas Zac. „See oli „Summerlandi“ sarjas ja ma ei saanud aru, et kala söömine vahetult enne seda ei olnud ilmselt hea mõte.“ Zac rääkis, et ta suudles oma kaasstaari, kes seejärel küsis: „Kas sa sõid lõunaks kala?“ Ja kõik ümberringi naersid. „Mul on sellest eluaegne arm,“ ütleb Zac.