Infarkti üle elanud Tõnu Raadik: olen lisaajal ja selle kingituse iga hetke tuleb kasutada targalt

„Praegu on mitteproovimise aeg. Selline rahulik kulgemine on ka mõnus. Ilmselgelt olen lisaajal ja selle kingituse iga hetke tuleb kasutada targalt,“ kinnitab ta. Tõnu kannab südames ka sõpru, kellele sellist võimalust pole antud ja seetõttu pole neid enam meie hulgas.

2022. aasta jaanuaris pärast südameriket ja haiglasse ruttamist tuli välja, et Raadiku kindlustus ei taha katta tema ravikulusid. Samal ajal, kui Raadik lebas haiglavoodis, hakati Eestis usinalt raha koguma.

Tema elukaaslane Ann Tenno rääkis toona antud intervjuus, et algselt pidi operatsioon kestma kolm kuni viis tundi, aga tegelikult kulus sellele kümme. Ann sai kaasat näha pool tundi pärast lõikuse lõppu ning kuigi tundus, et Tõnu on narkoosist veel uimane, siis oli ta rahul.