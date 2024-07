Allan Roosileht maailmakuulsast Chris Normanist: ta on jäänud truuks oma romantilisele esituslaadile

Roosileht tõdeb, et kindlasti on Chris Normani edu põhjus tema mesimagus sametine hääl, mis on kuulajaid võlunud juba mitu aastakümmet. „Tema vanemad olid muusikud ja näitlejad ning pere rändas pea kogu Chrisi lapsepõlve Suurbritannia erinevates linnades, Chris paljudes erinevates koolides. Lõpuks peatuti ema kodulinnas Bradfordis, millele „Smokie“ pühendas omal ajal ka meeleoluka laulu.

Aasta 1972 tõi „Smokie“ maailma hitikaardile lauluga „Living Next door To Alice“ ja tegu oli superhitiga. „Austraalias oli sama lugu juba ilmunud ansambli „New World“ esituses, aga kui samal aastal võtsid „Smokie“ oma tiiva alla produtsendid Nicky Chinn ja Mike Chapman (ühise nimega „Chinnichap“), kes olid ka Suzi Quatro, ansamblite „Sweet“ ja „Mud“ edu taga, hakkas „Smokie“ tähelend täiega tööle,“ selgitab Roosileht.

Koos Suzi Quatroga sisse lauldud „Stumblin’ In“ jõudis Ameerikas neljandale kohale edetabelis. „1986 aasta oli Chris Normanile pöördeline, sest tema esimest sooloplaat oli väga menukas ja lugu „Midnight Lady“ saatis esikohaedu pea kõikjal Euroopas. Tänase päevani on Chris Norman jäänud truuks oma pehmele, romantilisele esituslaadile ja sellisena publik teda tänasel päeval ootabki,“ sõnab Roosileht.

Kontsertidele Eestis annab erilise tähenduse asjaolu, et esiettekandele tulevad legendi uue albumi „Junction 55“ lood, millest 12 on Chrisi enda kirjutatud või koostöös teiste muusikutega. Kolm laulu on kirjutatud vana sõbra ja Smokie liikme Pete Spenceriga, kaks lugu tema bändi praeguse liikme Jeff Carline´iga ja üks koos Mike Chapmaniga. Need lood väljendavad tõelise laulja ja laulukirjutaja tunnuseid ajatute meloodiate ja unustamatute harmooniatega.

