Käepaeltest toidu ja majutuseni: kõik, mida peab teadma, et Beach Grindiks valmis olla!

Käepael pannakse igale piletiomanikule käele meie teenindaja poolt. Käepael peab käele jääma kuni festivali lõpuni. Käepaela ei anta kaasa, et see sõbrale viia või et see hiljem ise käele panna. Teisel päeval ei saa ka sama piletiga uut käepaela – üks festivalipass vastab ühele käepaelale! Kui midagi käepaelaga juhtub ja see tuleb käe pealt ära, siis hoia pael alles ja tule sellega koos piletimüügipunkti festivali väravates ning selgita olukorda. Kui sa viskad paela ära, siis pole ka tõendust, et sul käepael olemas oli.