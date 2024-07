AJAJOON | Sisuloojate viimaste kismade anatoomia ja 50 erinevat varjundit. Kes kellele mida ütles ja miks üldse tülli mindi?

Kuigi suvi ei ole veel poole pealgi, võib spekuleerida, et sisuloojate selle suve suurim tüli on juba tekkinud. Viimase kümne päeva jooksul pöörasid tülli kuulsaimad Eesti sisuloojad, kes seisid enda eest, mustasid „vaenlasi“ ja üritasid õig(l)ust jalule seada. Kerge sõnakõlksuga visati õhku väited kohtusse minemisest ja nõuti organisatsioonidele raha kandmist, et niiviisi headus taastada.