Palju õnne! Endine Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko sai emaks

Tulevikuplaanidest rääkides sõnab Jurtšenko, et toonase linnapea Mihhail Kõlvartiga oli kokkulepe, et Jurtšenko naaseb esimesel võimalusel tööle. „Linnas vahetus valitsus ja see muutis loomulikult ka minu plaane. Kuna minu leping lõppes valitsuse vahetuse tõttu, siis viis päeva enne esimest võimalust rasedus- ja sünnituspuhkusele minna asusin tööle erafirmasse ning nüüd kavatsen pooleteist aastat eelkõige pojale pühenduda. Praeguse tööandjaga on kokkulepe, et kui saame taas Tallinnas võimule ja mulle tehakse ettepanek tulla tagasi Lasnamäe linnaosavanema ametikohale, siis saan seda takistamatult teha. Lasnamäel on jäänud realiseerimata palju plaane ja lubadusi, nii et olen valmis tagasi tulema hoolimata kardinaalsetest muutustest isiklikus elus,“ räägib Jurtšenko ja lisab, et naudib emadust ega mõtle liiga kaugele ette.