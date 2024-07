Prints Harry ja Meghan Markle’i suhtes valitseb väidetavalt madalseis. Kuningakoja ekspert: nende vastu ei ole enam USAs suurt huvi

Kuningakoja ekspert Tom Quinn kommenteeris Briti väljaandele The Mirror, et prints Harry ja Meghan Markle’i suhet varjutab murepilv, kuna printsi sõbrad ei ole Meghanist heal arvamusel. Lisaks on oma jälje jätnud ka Meghani ebaõnnestunud moosiäri, mille ta kevadel välja kuulutas. Ka pani abielupaarile põntsu nende eksklusiivne leping Spotifyga, mille uuendamine on nüüd küsimärgi all. Viieaastase lepingu sõlmis paar Spotifyga 2020. aasta septembris.

„Nende vahel on kasvav lõhe, mida põhjustab Meghani pidev mure, et tema elu ei lähe nii, nagu plaanis oli,“ väitis Quinn meediale. „Meghan armastab meedia tähelepanu, kuid ta vihkab seda, et tema ja Harry vastu ei ole enam USAs suurt huvi,“ lisas ekspert.

Meghan tunneb aina enam, et kõik tema tegemised saavad liialt kriitikat. „Sarnaselt abikaasale arvab Meghan, et inimesed kiusavad teda. Ta ei mõista, miks nad tema tööd ei hinda,“ märkis ekspert. Näiteks tõi ta hertsoginna hiljutise moosiäri, mis ei ole niivõrd suurt edu saavutanud, kui ta lootis.