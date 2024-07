FOTOD | Endine ilmatüdruk Siret Tuula tegi ägeda stiilimuutuse: olen mitu aastat juba patsidest unistanud

„Olen mitu aastat juba unistanud patsidest - sel suvel on mul see vabadus. Ei ole suvelavastuse ega televisiooni piiranguid,“ kirjutas Tuula oma Instagrami story’des, kelle sõnul täiendavad need tema filmirolli imeliselt.

Tuula vastas ka Instagramis oma jälgijate küsimustele. Üheks küsimuseks oli, et mis patsidega tegu, vastas Tuula, et tema patsid on segu keeru- ja punupatsidest ning rastalokkidest. „Rastalokid on lisajuuksed, mis kinnitatakse patside külge ja enda juukseid ei kahutata,“ lisas Tuula.

Õhtuleht kirjutas, et oma elukaaslasele Siret suurest muutusest ette ei rääkinud. „Kodus ootas elukaaslast üllatus, aga ta võttis need väga positiivselt vastu. Eks meil mõlemal läks paar päeva aega, et minu uue välimusega harjuda, aga nüüd ei kujutaks juba teisiti ettegi,“ ütles Tuula.