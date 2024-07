Cassia Shakti ehk Palja Porgandi värske kallim pidi talle kiirabi kutsuma: kui teda ei oleks seal olnud, siis ma ei tea, kuidas asi oleks võinud lõppeda

Kolm aastat tagasi omale uue nime võtnud sisulooja Cassia Shakti Šamotailo (endise nimega Merilin Taimre), tunnistas kolmapäeval Instagramis, et tema tervis ei ole viimasel ajal just kiita olnud.

Käesolevast tervisemurest tahtis Cassia avalikult rääkida just seetõttu, et mitte ainult oma elu tipphetki sotsiaalmeedias kajastada. „Et te ei jääks päris pimedusse, siis ma mõtlesin, et ma jagan teile natukene, mis mu tervisega toimumas on,“ alustas ta oma isiklikust murest rääkimist. „Ausalt öeldes ma ei oska isegi näppu peale panna, mis on võib-olla kõige häirivam. Kui mul oleks probleem käes, siis ma oskaksin sellega tegeleda ja teaksin, kuhu suunas liikuda.“