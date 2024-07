Oma ema tapmise planeerinud skandaalne sotsiaalmeediastaar Gypsy Rose saab esiklapse

Gypsy Rose Blanchard (32), kes pärast aastaid kestnud valusat ja ebaseaduslikku meditsiinilist väärkohtlemist mängis rolli oma ema Dee Dee tapmises 2015. aastal, ootab nüüd oma esimest last poiss-sõbra Ken Urkeriga (31).

„Teatame uhkusega, et ootame oma esimest last 2025. aasta jaanuariks,“ kirjutas Blanchard Instagramis avaldatud fotokollaaži juurde, kus kallimaga õnnelikult poseerib. Blanchard kannab fotodel kahte erinevat kleiti: valget ja roosamustrilist. Kahel kollaažifotol on ta käes ultraheliuuringu väljavõte ning ühel hoiavad nad koos kallimaga käes väikest valget beebikampsunit, millel on kirjas „tere“.

Oma YouTube’i kanalil täpsustas Branchard, et rase on ta praeguseks olnud juba 11 nädalat. „See ei olnud üldse planeeritud, see oli täiesti ootamatu, kuid oleme mõlemad väga põnevil võttes selle uue lapsevanemaks olemise teekonna ette,“ kirjeldas ta videos.

Blanchardi sõnul on ta teadlik sellest, et osad inimesed arvavad, et ta ei ole veel emaduseks valmis, kuid ta kinnitas, et „pakub oma lapsele kõike seda, mida tema ema talle ei andnud“.

Blanchard kandis kaheksa-aastast vanglakaristust oma ema mõrva planeerimise eest, mille viis ellu tema endine poiss-sõber 2015. aastal. 2023. aasta detsembris sai Blanchard aga taas vabadusse. Vanglas olles abiellus ta õpetaja Ryan Scottiga, kellest ta nüüdseks lahus on. Naine oli oma praeguse silmarõõmu Ken Urkeri aga samuti juba vanglas karistust kandes suhtluses ja kihlatud.

Kuuldused sellest, et Blanchardi ja Urkeri armuleek on taas lõkkele löönud, hakkasid levima tänavu aprilli alguses, kuid sel hetkel ei kinnitanud kumbki veel, et nad taas koos on.