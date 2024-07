Brad Pitti suhted lastega on keerulised: väiksemaid saab ta külastada, suurematega kontakt puudub

Eelmisel kuul tuli avalikuks, et Angelina ja Bradi 18-aastane tütar Shiloh on otsustanud oma perenime Jolie-Pitt muuta. Ta eemaldas oma isa perekonnanime ja figureerib nüüd avalikkuse ees Shiloh Joliena. Nüüd on üks perekonda tundev allikas avaldanud, millised on Bradi suhted tema lastega. Kui oma kahte alaealist kaksikut Knoxi ja Vivienne’i (mõlemad 15), saab ta külastada, siis oma täiskasvanud laste Maddoxi, Zahara, Shiloh ja Paxi puhul kehtivad teised asjaolud.